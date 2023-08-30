Суд освободил троих убийц, изнасиловавших москвичку

Кунцевский суд признал виновными троих убийц, изнасиловавших москвичку, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности, пишет МК.

Инцидент произошел в январе 2001 года. Тогда девушка ушла из дома и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело, но в 2020-м его закрыли за истечением сроков давности.

Следствие вскоре возобновили, после чего ужалось задержать двух братьев и их приятеля. Они признались, что избили и изнасиловали жертву, после чего выбросили тело в коллектор.

«Гуляли, выпивали. Потом подельники взяли девку и ее изнасиловали. Кто-то прыгнул ей на грудную клетку, и она умерла», – пояснил один из убийц.

После убийства двое злоумышленников завели семьи и устроились на работу. Задержанные раскаялись в содеянном, но остались на свободе.