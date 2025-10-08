Суд оставил экс-главу Алешинского поселения Исаева, насмерть сбившего подростка, под стражей

Бывший глава администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Рязанской области Юрий Исаев остался под стражей по решению Рязанского областного суда. Об этом информирует пресс-служба суда.

Областной суд оставил без изменений постановление Рыбновского районного суда о заключении Юрия Исаева под стражу. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Исаев находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством.

Напомним, что 22 сентября Рыбновский районный суд заключил Исаева под стражу на два месяца, до 19 ноября 2025 года включительно.

Исаев и его защитник просили избрать иную, не связанную с содержанием под стражей, меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Постановлением суда в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

В рамках уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также для сбора и закрепления доказательств. Расследование продолжается.

Администрация Рыбновского района сообщает, что на момент ДТП Исаев не являлся действующим членом «Единой России». Также подчёркивается, что ни местное отделение партии, ни администрация не проводили никаких мероприятий в этот день.

Администрация Рыбновского района сообщила об отстранении от должности главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Исполняющим обязанности назначена Надежда Агафонова.