Среда, 8 октября, 2025
11 C
Рязань
Происшествия

Суд оставил экс-главу Алешинского поселения Исаева, насмерть сбившего подростка, под стражей

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Бывший глава администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Рязанской области Юрий Исаев остался под стражей по решению Рязанского областного суда. Об этом информирует пресс-служба суда.

Областной суд оставил без изменений постановление Рыбновского районного суда о заключении Юрия Исаева под стражу. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Исаев находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять транспортным средством.

Напомним, что 22 сентября Рыбновский районный суд заключил Исаева под стражу на два месяца, до 19 ноября 2025 года включительно.

Исаев и его защитник просили избрать иную, не связанную с содержанием под стражей, меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Постановлением суда в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

В рамках уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также для сбора и закрепления доказательств. Расследование продолжается.

Администрация Рыбновского района сообщает, что на момент ДТП Исаев не являлся действующим членом «Единой России». Также подчёркивается, что ни местное отделение партии, ни администрация не проводили никаких мероприятий в этот день.

Администрация Рыбновского района сообщила об отстранении от должности главы администрации Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Исполняющим обязанности назначена Надежда Агафонова.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.
Новости мира

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Новости России

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...

Последние новости

Прокуратура выявила нарушения в работе детского сада в Рязани

Выяснилось, что медицинский блок детского сада не соответствует требованиям, установленным Приказом Минздрава России.

Рязанская больница получила более 50 единиц нового оборудования

Медицинское учреждение получило более 50 новых медицинских изделий.

Слизни массово атаковали поселок в Рязанской области

Слизни наносят вред садовым культурам, поражают овощи, дождевых червей, рассаду и озимые культуры, такие как пшеница и рожь.

Работа рязанского художника признана лучшей на выставке «Фигура речи» в Москве

Граффити, получившее признание, отражает тему вечного диалога между классическим и современным искусством и поиск гармонии между ними.

Женщина с тремя дочерьми доставлены в Рязань после пожара в Старожиловском районе 

Их 60-летняя соседка госпитализирована в Старожиловскую ЦРБ

В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого пострадал школьник

Столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний.

Пенсионерке из Рязани вернут 1,6 млн рублей, которые похитили мошенники

Как выяснилось, пострадавшая перевела деньги на счета лиц, причастных к мошенническим схемам, действующим в Татарстане и Ставропольском крае.

Такого не было с начала СВО: эксперт рассказал о новой тактике российских войск

Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов рассказал о готовящейся мощнейшей операции по окружению Славянско-Краматорской агломерации и объяснил, почему ВСУ вынуждены менять тактику, полагаясь не на солдат, а на дроны.

Почти триллион рублей выделят на пенсии: кому положено 22 617 рублей

О повышении рассказал председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы. Он подчеркнул, что этот вид выплат особенно важен

Автопарк цыганской диаспоры за 28 миллионов рублей подожгли в Мытищах 

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседних домах, зафиксировали двух человек, убегавших от грузовиков непосредственно перед началом пожара.

Насильник из Лефортовского парка задержан в Рязани: что известно

По данным SHOT, задержанному 22 года, он имеет несколько судимостей за грабёж и причинение вреда здоровью группой лиц. В апреле 2024 года молодой человек освободился из колонии. 

В Рязани задержали маньяка, напавшего на девушку около Лефортовского парка в Москве

Ранним утром 7 октября 2025 года мужчин, находясь около Лефортовского парка в Москве, угрожая ножом, напал на ранее незнакомую девушку и попытался ее изнасиловать

В Рязани планируется запретить парковку автомобилей на улице Вокзальной

Срок выполнения работ по монтажу соответствующих дорожных знаков запланирован не ранее 30 октября 2025 года.

Движение по улице Соборной в Рязани перекроют на неделю

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от дома №22 до дома №34а по Соборной улице, будет ограничено движение транспорта

Павел Малков принял участие в семинаре для тех, кто работает в системе поддержки участников СВО и их семей

Он организован аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО совместно с Российским обществом «Знание».