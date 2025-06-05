Суд оштрафовал руководителей лагеря, где во время игры в лапту погиб ребенок

Спасский районный суд вынес приговор обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Летом 2023 года директор коммерческой организации вместе со своей супругой – индивидуальным предпринимателем, открыли в Спасском районе детский лагерь, не обеспечив безопасность детей. В июле во время игры в лапту одного из ребенка ударили битой по голове. Директор с супругой не оказали пострадавшему медпомощь, так как в лагере не работал медработник. В результате повреждений мальчик скончался на месте.

Суд назначил директору штраф в размере 400 тысяч рублей, а женщине – 300 тысяч рублей.