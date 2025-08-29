Суд оправдал 18-летнюю девушку, обвинённую в распространении «детской порнографии», и обязал выплатить ей компенсацию

Государство компенсирует моральный вред жительнице Кузбасса, которая была оправдана по делу о распространении «детской порнографии». Суд постановил выплатить ей 25 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Более двух лет назад 18-летней девушке прислали фотографии и видео интимного содержания с участием несовершеннолетних. 13-летний подросток с помощью мобильного телефона сделал несколько фотографий и видеозаписей интимных отношений своих знакомых девочки и парня, являющихся несовершеннолетними.

Девушка, которая была знакома с семьёй девочки на видео, переслала эти материалы её родственникам. После этого было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.

Суд не нашёл в действиях девушки состава преступления. Было установлено, что, пересылая материалы, она была уверена, что они не попадут к посторонним. Её целью было не распространение порнографии, а желание донести до родственников информацию о поведении девочки, чтобы к ней «приняли меры воспитательного воздействия».

Мариинский городской суд признал девушку невиновной и оправдал. Это решение было подтверждено судами апелляционной и кассационной инстанций.

После оправдания девушка обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Суд учёл характер обвинения, продолжительность уголовного преследования, а также тот факт, что в отношении неё не применялись меры, ограничивающие гражданские права и свободу передвижения. В итоге было принято решение о взыскании с Российской Федерации компенсации в размере 25 тысяч рублей.

В этом же деле 18-летний парень, который прислал эти материалы девушке, был признан виновным и получил 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В отношении 13-летнего подростка, который сделал фото и видео, дело не возбуждалось из-за его возраста.