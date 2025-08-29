Пятница, 29 августа, 2025
12.4 C
Рязань
Новости России

Суд оправдал 18-летнюю девушку, обвинённую в распространении «детской порнографии», и обязал выплатить ей компенсацию

Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

Государство компенсирует моральный вред жительнице Кузбасса, которая была оправдана по делу о распространении «детской порнографии». Суд постановил выплатить ей 25 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Более двух лет назад 18-летней девушке прислали фотографии и видео интимного содержания с участием несовершеннолетних. 13-летний подросток с помощью мобильного телефона сделал несколько фотографий и видеозаписей интимных отношений своих знакомых девочки и парня, являющихся несовершеннолетними.

Девушка, которая была знакома с семьёй девочки на видео, переслала эти материалы её родственникам. После этого было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии.

Суд не нашёл в действиях девушки состава преступления. Было установлено, что, пересылая материалы, она была уверена, что они не попадут к посторонним. Её целью было не распространение порнографии, а желание донести до родственников информацию о поведении девочки, чтобы к ней «приняли меры воспитательного воздействия».

Мариинский городской суд признал девушку невиновной и оправдал. Это решение было подтверждено судами апелляционной и кассационной инстанций.

После оправдания девушка обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Суд учёл характер обвинения, продолжительность уголовного преследования, а также тот факт, что в отношении неё не применялись меры, ограничивающие гражданские права и свободу передвижения. В итоге было принято решение о взыскании с Российской Федерации компенсации в размере 25 тысяч рублей.

В этом же деле 18-летний парень, который прислал эти материалы девушке, был признан виновным и получил 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В отношении 13-летнего подростка, который сделал фото и видео, дело не возбуждалось из-за его возраста.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.

Последние новости

Общество

С 1 сентября рязанцы смогут защититься от мошенников с помощью «второй руки»

Механизм будет распространяться на денежные переводы (включая переводы с карт и через Систему быстрых платежей), а также на снятие наличных.
Интересное

Священник рассказал, можно ли уйти из семьи, если полюбил другую женщину

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.
Новости Касимова

«Тягостное впечатление» и «приятно посмотреть»: губернатор Малков сравнил Касимов 3 года назад и сейчас 

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский округ и рассказал в своём Telegram-канале об итогах поездки. По словам главы региона, город «здорово изменился» и продолжает развиваться.
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ситуацию с уничтожение беспилотников в Рязанской области

Силы ПВО уничтожили над регионом два вражеских дрона.
Новости России

«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

В Абхазии продолжают бороться с «россиянами-нищебродами»
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал про благоустройство ЦПКиО и набережной в Рязани

Рязань ждут масштабные изменения. Павел Малков во время прямого эфира из Касимова рассказал о планах по благоустройству города.
Новости России

Приставы начали изымать имущество иноагента Покровского* — SHOT

По информации телеграм-канала, музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов. Сейчас налоговая и приставы пытаются найти его активы, чтобы арестовать и изъять.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о благоустройстве дворов в Рязани 

По словам губернатора, в этом году в городе планируется отремонтировать 27 дворовых территорий, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды.