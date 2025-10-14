Суд обязал уполномоченные органы привести в порядок дорогу «Восход – Ермишь»

Прокуратура Ермишинского района проверила соблюдение законодательства в области безопасности дорожного движения и обнаружила нарушения на автодороге «Восход – Ермишь».

Выявлено, что дорожное покрытие имеет просадки и выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы. Это представляет угрозу для безопасности участников дорожного движения.

Прокурор обратился в суд с иском, требуя от регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, а также от ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» привести автодорогу в соответствие с нормативными требованиями. Суд удовлетворил заявленные требования.

Контроль за исполнением судебного решения осуществляет прокурор района.