Суд обязал сократить срок расселения граждан из аварийного дома на улице Колхозной

Суд обязал ускорить расселения подлежащего сносу дома №8 на улице Колхозной, который по неизвестным причинам не попал в программу на 2019 — 2025 годы. Об этом говорится на сайте Прокуратуры Рязанской области.

Напомним, в 2017 году дом № 8 по улице Колхозной признан администрацией города Рязани аварийным и подлежащим сносу в срок до 31 декабря 2020 года. При этом жилой дом не включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы.

Прокуратура Октябрьского района г. Рязани обратилась в суд с иском обязать установить разумный срок для расселения граждан, повторно рассмотреть вопрос о сроке сноса дома и принятии соответствующих правовых актов. Судом заявленные требования удовлетворены.

Прокуратура отметила, что фактическое исполнение судебного акта находится у них на контроле.