Четверг, 21 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Суд обязал сократить срок расселения граждан из аварийного дома на улице Колхозной

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото с сайта Прокуратуры Рязанской области

Суд обязал ускорить расселения подлежащего сносу дома №8 на улице Колхозной, который по неизвестным причинам не попал в программу на 2019 — 2025 годы. Об этом говорится на сайте Прокуратуры Рязанской области.

Напомним, в 2017 году дом № 8 по улице Колхозной признан администрацией города Рязани аварийным и подлежащим сносу в срок до 31 декабря 2020 года. При этом жилой дом не включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы.

Прокуратура Октябрьского района г. Рязани обратилась в суд с иском обязать установить разумный срок для расселения граждан, повторно рассмотреть вопрос о сроке сноса дома и принятии соответствующих правовых актов. Судом заявленные требования удовлетворены.

Прокуратура отметила, что фактическое исполнение судебного акта находится у них на контроле.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Под Рязанью обнаружили растерзанные трупы овец

Местные жители уверены, что со скотиной могли расправиться дикие звери.
Новости Рязани и области

В Ташкенте работает бизнес-миссия Рязанской области

Ее участники - 9 компаний, производящих самые разные товары.
Акценты

Туристический налог в Рязани: ставки, цели и последствия

На недавнем заседании бюджетного комитета Рязгордумы депутаты одобрили предложение мэрии о введении в областном центре туристического налога.