Суд обязал любовницу выплатить компенсацию семье умершего после секса с ней мужчины

В Китае суд вынес необычное решение: обязал женщину выплатить компенсацию семье своего женатого любовника, который скончался от сердечного приступа после секса. История, произошедшая в уезде Пиннань, завершилась для 66-летней Чжуан требованием выплатить 62 000 юаней (около 8600 долларов США).

Трагедия произошла 14 июля 2024 года, когда 66-летний мужчина по фамилии Чжоу, страдавший от гипертонии и ранее перенёсший инсульт, встретился в отеле со своей бывшей коллегой по работе, Чжуан. Они познакомились ещё в 1980-х годах, а возобновили общение в 2023-м.

По словам Чжуан, после секса они легли спать. Проснувшись, женщина обнаружила, что Чжоу не дышит. Испугавшись, она оставила его в номере, поехала домой, чтобы принять таблетки от гипертонии, и вернулась лишь час спустя. Когда она не смогла открыть дверь, то обратилась к сотруднику отеля, который вместе с ней вошёл в номер и обнаружил неподвижного мужчину. Именно работник гостиницы вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть Чжоу от острого инфаркта миокарда.

Жена и сын умершего подали в суд на Чжуан и отель, требуя компенсацию в размере 550 000 юаней плюс 70 000 на погребальные расходы. Однако суд пришёл к иному решению.

Он постановил, что основную ответственность за смерть несёт сам Чжоу из-за своих хронических заболеваний. Чжуан была признана лишь частично виновной, так как не знала о проблемах со здоровьем своего партнёра. Тем не менее, суд посчитал, что она упустила «возможность спасти его», покинув номер. Кроме того, её связь с женатым мужчиной была расценена как нарушение «общественного порядка и общепринятых норм».

В итоге Чжуан обязали выплатить 10% от изначально запрошенной суммы, что и составило 62 000 юаней. Отель был полностью оправдан, поскольку смерть произошла в частном номере, а не в общественном месте.