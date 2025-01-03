Суд обязал Яндекс удалить изображение Рязанского нефтезавода

«Яндекс Карты» обязали удалить изображение Рязанского нефтезавода из-за атак беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Хамовнического суда Москвы.

В настоящее время на спутниковой карте в приложении «Яндекс Карты» без труда можно найти место расположения основных цехов, площадок с цистернами и другие составные части завода. Более того, любой пользователь сервиса может добавить на карты дополнительную информацию об объекте. В связи с этим прокуратурой было направлено обращение в штаб-квартиру Яндекса о принятии мер по исключению сведений о предприятии из поисково-информационной службы «Яндекс Карты». Информация не была удалена.

Отмечается, что в 2024 году нефтезавод четыре раза подвергался вражеским атакам с использованием БПЛА. В результате пострадала инфраструктура предприятия.

Суд пришел к выводу, что вышеизложенные обстоятельства «подрывают обороноспособность государства, оказывают негативное влияние на своевременную поставку материалов в Вооруженные силы Российской Федерации». ООО «Яндекс» обязали в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу удалить из поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты» информацию о предприятии. Взыскать с «Яндекса» госпошлину. Решение может быть обжаловано.