Суд обязал Дирекцию дорог Рязанской области установить уличное освещение в селе

Суд по требованию прокуратуры обязал Дирекцию дорог Рязанской области установить уличное освещение в селе Которово, сообщает телеграм-канал ведомства.

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований закона улично-дорожная сеть села Которово не оборудована уличным освещением, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, которые в свою очередь могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

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Прокуратура внесла представление, но нарушения не были устранены. После этого прокурор подал иск в суд.

Заявленные требования судом удовлетворены.