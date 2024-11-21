Четверг, 21 ноября, 2024
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Администрацию города обязали принять детскую площадку в муниципальную собственность

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Валерия Мединская
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области

Суд обязал администрацию города принять детскую площадку по улице Мехзавода в муниципальную собственность. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Железнодорожного района г. Рязани провела проверку детского игрового и спортивного оборудования. Установлено, что оборудование детской игровой площадки находится в ненадлежащем состоянии, техническое обслуживание турников и качелей не осуществляется, что влечёт за собой угрозу жизни и здоровью детей.

На основе выявленных нарушений прокуратура подала иск в суд. В результате судебного заседания администрацию города обязали принять детскую площадку.

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