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Суд не стал выдворять из России граждан Таджикистана, просрочивших срок пребывания

7info

В Кузбассе суд не стал выдворять из России граждан Таджикистана, которые просрочили срок пребывания в стране. Подробности дела сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Гражданку Таджикистана и двух её совершеннолетних сыновей задержали в конце июня 2023 года на 18-м километре обхода Мариинска. Срок пребывания мигрантов в России истёк в декабре 2022 года.

Задержанные рассказали, что собирались остаться в России, но не успели оформить документы, денег выехать из страны не имели.

На мигрантов составили протокол, доставили в суд. За допущенное нарушение людям грозили штраф, выдворение за пределы России. Во время разбирательства выяснилось, что мать с детьми находилась у мужа, являющегося гражданином РФ.

— Решая вопрос о виде и размере наказания за совершённое правонарушение, суд учёл, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях основывается на Конституции России, общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации, — рассказал Бушуев.

Суд принял во внимание Конфенцию о защите прав человека, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие у граждан Таджикистана устойчивых социальных связей в России.

Решено не выдворять иностранцев за пределы России, каждого оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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