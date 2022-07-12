Суд назначил штраф мясокомбинату, продукция которого не соответствует техрегламентам.

Решение в отношении ООО «Мясокомбинат Бобровский» вынес Арбитражный суд Центрального округа 6 июля. Предприятию назначен штраф в 150 000 рублей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В апреле прошлого года по итогам внеплановой проверки ИП, который занимается реализацией свиноводческой продукции в Шиловском районе Рязанской области, выявлено несоответствие продукции техрегламентам Таможенного союза.

Пробу продукции ООО «Мясокомбинат Бобровский» проверили в Центральной научно-методической ветлаборатории. В мясе нашли остатки ветеринарного препарата ивермектина.

Административное дело в связи с созданием угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан рассмотрел Арбитражный суд Рязанской области. Юрлицо было признано виновным и привлечено к ответственности в виде штрафа в 150 000 рублей.

Ответчик обжаловал решение в двух инстанциях, однако размер штрафа был оставлен без изменения.