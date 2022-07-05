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Вторник, 5 июля, 2022

Суд назначил рязанцу штраф за распространение экстремистских материалов

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Татьяна Проводина

Суд назначил рязанцу штраф за распространение экстремистских материалов

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Суд назначил рязанцу штраф за распространение экстремистских материалов.

Октябрьский райсуд Рязани признал 26-летнего жителя города виновным в массовом распространении экстремистских материалов. Правонарушитель полностью признал свою вину. Наказание рязанцу назначено в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города.

Суд установил, что гражданин разместил на своей странице ВКонтакте аудиозапись под названием «ГРОТ и 25/17Р – «Дым» длительностью 4 минуты 26 секунд, внесённую в Федеральный список экстремистских материалов под номером 3045. Запись размещена в открытом доступе для прослушивания неограниченному кругу лиц.

Постановление суде ещё не вступило в законную силу.

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