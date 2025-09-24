Суд назначил дату рассмотрения дела экс-сенатора Ирины Петиной

Советский районный суд Рязани начнет рассмотрение уголовного дела бывшего члена Совета Федерации от Рязанской области и экс-заместителя министра здравоохранения региона Ирины Петиной 3 октября. Ее обвиняют в шести эпизодах получения взяток.

По данным следствия, с 2011 по 2014 год и в 2020 году Петина, будучи заместителем министра здравоохранения Рязанской области, получила взятки на общую сумму более 57,5 млн рублей. Деньги были переданы ей лично и через посредника от руководителей рязанских и московских компаний. Взамен она помогала им заключать госконтракты на поставки медоборудования для местных больниц.

На имущество Петиной наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

С 2011 по 2020 год она занимала должность замминистра здравоохранения, курируя в том числе отделы госзакупок и финансового обеспечения. С 2020 по 2022 год была сенатором.