Суд назначил 23-летнему рязанцу 16 лет колонии за производство и сбыт наркотиков

Рязанский областной суд приговорил 23-летнего Никиту Кравченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о производстве и сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба суда 24 марта.

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Как установил суд, в августе 2019 года Кравченко задумал незаконно сбывать наркотики в особо крупном размере, в ноябре того же года – производить их для получения материальной выгоды.

«Для этого он обратился к руководителю группы с просьбой принять его на работу. Он осуществлял хранение крупных партий наркотических средств в приспособленном для этого помещении, покупал упаковочные материалы для фасовки и хранил расфасованные партии наркотических средств, перевозил партии средств в различные регионы страны, на территории которых оборудовал тайники – «закладки»», — говорится в сообщении суда.

В ноябре 2019 года молодой человек начал сам изготавливать наркотики, получая от организаторов деньги в качестве вознаграждения.

Рязанца признали виновным в преступлениях по статьям: незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере.

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.