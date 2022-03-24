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Четверг, 24 марта, 2022

Суд назначил 23-летнему рязанцу 16 лет колонии за производство и сбыт наркотиков

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Суд назначил 23-летнему рязанцу 16 лет колонии за производство и сбыт наркотиков

Александр Ильин

Рязанский областной суд приговорил 23-летнего Никиту Кравченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о производстве и сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба суда 24 марта. 

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Как установил суд, в августе 2019 года Кравченко задумал незаконно сбывать наркотики в особо крупном размере, в ноябре того же года – производить их для получения материальной выгоды.

«Для этого он обратился к руководителю группы с просьбой принять его на работу. Он осуществлял хранение крупных партий наркотических средств в приспособленном для этого помещении, покупал упаковочные материалы для фасовки и хранил расфасованные партии наркотических средств, перевозил партии средств в различные регионы страны, на территории которых оборудовал тайники – «закладки»», — говорится в сообщении суда. 

В ноябре 2019 года молодой человек начал сам изготавливать наркотики, получая от организаторов деньги в качестве вознаграждения. 

Рязанца признали виновным в преступлениях по статьям: незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере. 

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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