Суд наказал касимовца, вышедшего к полиции с мачете 

В Касимовском округе суд приговорил 36-летнего местного жителя к штрафу в 20 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В апреле 2025 года полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. Нетрезвый мужчина, угрожавший убить жену, встретил их с мачете в руках. Он замахнулся на стражей порядка ножом и оказал сопротивление при попытке изъять оружие, применив к полицейскому насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Во время следствия фигурант уголовного дела признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.