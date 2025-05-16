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Изображение от freepik
Общество

Суд изъял участок в Рязанском районе за неиспользование по назначению

Алексей Самохин

В Рязанском районе выявлен факт неиспользования сельскохозяйственного участка площадью 1,93 га на протяжении более трёх лет. Его собственница была привлечена к административной ответственности и получила предписание устранить нарушения до июня 2024 года.

Повторная проверка показала, что участок по-прежнему не введён в сельскохозяйственный оборот. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области обратилось в суд.

Решением Рязанского районного суда от 10 февраля 2025 года участок изъят и подлежит продаже на публичных торгах.

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Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

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