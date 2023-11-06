Понедельник, 6 ноября, 2023
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Суд арестовал подозреваемых в вымогательстве крупной суммы

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Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту вымогательства крупной суммы денег (п. б ч. 3 ст.163 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области. 

Предварительно установлено, что 2 ноября 2023 года, трое мужчин, находясь в дер. Бирлово Дмитровского городского округа, представившись сотрудниками полиции, потребовали от потерпевших передать им 1,5 млн рублей под предлогом привлечения к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

После того как потерпевшие попытались скрыться, злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического оружия по их автомобилю. Испугавшись за свою жизнь и привлечения к уголовной ответственности, пострадавшие передали фигурантам часть требуемой суммы в размере 650 тысяч рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

С места происшествия изъяты наркотические средства, травматический пистолет, поддельные удостоверения сотрудников полиции и автомобильные номера.

С учетом позиции Дмитровской городской прокуратуры суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 января 2024 года включительно.

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