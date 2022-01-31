Студия Артемия Лебедева пояснила, что обозначает новый бренд Рязани

Студия Артемия Лебедева, разработавшая новый бренд Рязани, дала пояснения по поводу айдентики.
Также выяснилось, что в пиктограммы включили меч, присутствующий на гербе Рязани, деревянные наличники, узнаваемые части местной архитектуры.
Новый бренд Рязани представили на прошлой неделе. По его поводу высказался митрополит Марк.
Справка: Айдентика (от англ. «identity», т.е. идентификация) — это набор уникальных визуальных приёмов, позволяющих потребителю легко узнавать бренд в любой среде: на сайте, билборде, в рекламном ролике.