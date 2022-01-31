Студия Артемия Лебедева пояснила, что обозначает новый бренд Рязани

— Знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета позаимствовал из флага Рязани. Буквы Р и Я под шапкой складываются в приветливое лицо князя. В литере Н скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным, — описывают дизайнеры свою работу.