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Понедельник, 31 января, 2022

Студия Артемия Лебедева пояснила, что обозначает новый бренд Рязани

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Студия Артемия Лебедева пояснила, что обозначает новый бренд Рязани

7info
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Студия Артемия Лебедева, разработавшая новый бренд Рязани, дала пояснения по поводу айдентики.

— Задача: Задизайнить айдентику исторического города, который активно развивается, — подписана фотография Рязанского кремля на сайте компании.

— Знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета позаимствовал из флага Рязани. Буквы Р и Я под шапкой складываются в приветливое лицо князя. В литере Н скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным, — описывают дизайнеры свою работу.

Также выяснилось, что в пиктограммы включили меч, присутствующий на гербе Рязани, деревянные наличники, узнаваемые части местной архитектуры.

Новый бренд Рязани представили на прошлой неделе. По его поводу высказался митрополит Марк.

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Справка: Айдентика (от англ. «identity», т.е. идентификация) — это набор уникальных визуальных приёмов, позволяющих потребителю легко узнавать бренд в любой среде: на сайте, билборде, в рекламном ролике.

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