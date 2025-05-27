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Общество

Студенты ведущих вузов России проходят практику в Рязанской НПК

Анастасия Мериакри

Производственную практику в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») проходят студенты из ведущих инженерно-технических вузов России.

Будущие технологи, энергетики и лаборанты из вузов Москвы, Уфы, Казани, Иванова, Новомосковска, Астрахани, Ставрополя, Краснодара, Тамбова, Воронежа и Рязани знакомятся с работой одного из крупнейших НПЗ России. Практические знания помогут студентам не только применить свои теоретические навыки, но и получить первый опыт в своей профессии.

РНПК разработала для студентов насыщенную программу практических занятий. Наставники — сотрудники предприятия — знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе.

Для Рязанской НПК практическая подготовка студентов — один из инструментов привлечения в коллектив завода молодых квалифицированных специалистов. Ежегодно после производственной практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает более чем с 20 вузами страны и 13 техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты, дает возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики.

Ежегодно Рязанская НПК выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, закупает современное компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Тем самым улучшая материально-технические базы учебных заведений.

По инициативе завода в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В.Ф. Уткина в 2015 году открыта базовая кафедра «Химическая технология» по подготовке и постоянного притока молодых специалистов на завод. Ежегодно кафедра выпускает 20 специалистов, большинство из которых трудоустраиваются в Рязанскую НПК. В этом году планируется выпустить 30 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии, по счету это одиннадцатый выпуск.

Студенты ведущих вузов России проходят практику в Рязанской НПК РНПК разработала для студентов насыщенную программу практических занятий. Наставники — сотрудники предприятия — знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов.
Студенты ведущих вузов России проходят практику в Рязанской НПК РНПК разработала для студентов насыщенную программу практических занятий. Наставники — сотрудники предприятия — знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов.
Студенты ведущих вузов России проходят практику в Рязанской НПК РНПК разработала для студентов насыщенную программу практических занятий. Наставники — сотрудники предприятия — знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов.
Студенты ведущих вузов России проходят практику в Рязанской НПК РНПК разработала для студентов насыщенную программу практических занятий. Наставники — сотрудники предприятия — знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов.

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