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Студенты Рязанского колледжа электроники отправили гуманитарный груз в зону СВО

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Фото: правительство Рязанской области

Преподаватели, студенты Рязанского колледжа электроники и их родители собрали и отправили гуманитарный груз в зону СВО. Об этом пишет сайт областного правительства.

Для бойцов ребята собрали теплые вещи, баллончики для газа, влажные салфетки и другие предметы личной гигиены и положили свои письма и рисунки.

Главной частью груза стали тридцать дизельных печек и саперные крюки — «кошки», которые студенты сделали самостоятельно со своими преподавателями.

Всего с февраля этого года колледж отправил в зону СВО более 500 дизельных печей.

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