Студенты Рязанского колледжа электроники отправили гуманитарный груз в зону СВО

Преподаватели, студенты Рязанского колледжа электроники и их родители собрали и отправили гуманитарный груз в зону СВО. Об этом пишет сайт областного правительства.

Для бойцов ребята собрали теплые вещи, баллончики для газа, влажные салфетки и другие предметы личной гигиены и положили свои письма и рисунки.

Главной частью груза стали тридцать дизельных печек и саперные крюки — «кошки», которые студенты сделали самостоятельно со своими преподавателями.

Всего с февраля этого года колледж отправил в зону СВО более 500 дизельных печей.