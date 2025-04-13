Студенты РГУ поздравили рязанцев песней на крыше обсерватории с Днем космонавтики

День космонавтики рязанцы отпраздновали 12 апреля, именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин первым из землян отправился в космос. В честь знаменательного события студенты РГУ имени С.А. Есенина исполнили песню на крыше обсерватории университета.

Студенты исполнили песню «Трава у дома» в знаковом месте, наиболее близком к звездам, — обсерватории РГУ.

Космический корабль-спутник «Восток» с гражданином СССР, летчиком, майором Юрием Гагариным на борту был выведен на земную орбиту 12 апреля 1961 года. После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тормозная двигательная установка, и космический корабль-спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 минут по московскому времени космонавт приземлился на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.