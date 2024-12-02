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Студенты РГУ имени С.А. Есенина приняли участие в Глобальном конгрессе выпускников ВФМ-2024

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Студенты РГУ имени С.А. Есенина Ярослав Мишин (Институт истории, философии и политических наук) и Марина Сатмарь (Институт естественных наук) приняли участие в Глобальном конгрессе выпускников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024).

Организаторы Конгресса — дирекция Всемирного фестиваля молодежи, МГИМО МИД России, Международный молодежный центр РУДН, Минобрнауки России, МИД России и Росмолодежь.

Участниками масштабного события стали 150 российских и иностранных студентов – активных участников ВФМ-2024, прошедших серьёзный конкурсный отбор.

«Мы видим, что студенты с удовольствием подхватили настроение и смыслы Всемирного фестиваля молодежи. Сейчас они с интересом участвуют в активностях экосистемы постфестивального наследия. Это касается общения, участия в проектах, форумах и других форматах молодежной коммуникации. Уверена, что конгресс позволит сохранить и усилить дружбу, тепло и любовь, которые возникли у всех, кто был на ВФМ-2024», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Студенты РГУ имени С.А. Есенина поучаствовали в тематических конференциях на английском и испанском языках, встречах с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, ректором МГИМО, российским дипломатом, академиком РАН Анатолием Торкуновым.

По итогам работы Глобального конгресса выпускников Всемирного фестиваля молодежи Ярослав Мишин награждён дипломом победителя трека «Образование и карьера».

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