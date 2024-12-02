Студенты РГУ имени С.А. Есенина приняли участие в Глобальном конгрессе выпускников ВФМ-2024

«Мы видим, что студенты с удовольствием подхватили настроение и смыслы Всемирного фестиваля молодежи. Сейчас они с интересом участвуют в активностях экосистемы постфестивального наследия. Это касается общения, участия в проектах, форумах и других форматах молодежной коммуникации. Уверена, что конгресс позволит сохранить и усилить дружбу, тепло и любовь, которые возникли у всех, кто был на ВФМ-2024», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.