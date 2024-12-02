Студенты РГУ имени С.А. Есенина приняли участие в Глобальном конгрессе выпускников ВФМ-2024

Студенты РГУ имени С.А. Есенина Ярослав Мишин (Институт истории, философии и политических наук) и Марина Сатмарь (Институт естественных наук) приняли участие в Глобальном конгрессе выпускников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024).
Организаторы Конгресса — дирекция Всемирного фестиваля молодежи, МГИМО МИД России, Международный молодежный центр РУДН, Минобрнауки России, МИД России и Росмолодежь.
Участниками масштабного события стали 150 российских и иностранных студентов – активных участников ВФМ-2024, прошедших серьёзный конкурсный отбор.
Студенты РГУ имени С.А. Есенина поучаствовали в тематических конференциях на английском и испанском языках, встречах с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, ректором МГИМО, российским дипломатом, академиком РАН Анатолием Торкуновым.
По итогам работы Глобального конгресса выпускников Всемирного фестиваля молодежи Ярослав Мишин награждён дипломом победителя трека «Образование и карьера».