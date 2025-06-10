Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Россия – страна возможностей», проводимой президентской платформой «Россия – страна возможностей». В число победителей и призеров вошли учащиеся вузов Рязанской области, подтвердив высокий уровень подготовки в регионе.
Олимпиада направлена на выявление талантливой молодежи и популяризацию профессионального мастерства. В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении. Рязанская область показала отличные результаты. Ее представители завоевали 9 дипломов.
Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях, воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также получить денежные премии (до 300 тысяч рублей для медалистов).
Победители и призеры от Рязанской области:
- Екатерина Головашкина (РГУ им. С.А. Есенина) – призер по биотехнологиям;
- Александр Бояринцев (РязГМУ) – победитель в биотехнологиях и призер в фармации;
- Светлана Щербакова (РязГМУ) – призер по дизайну;
- Мария Воропаева (РязГМУ) – победитель в медико-профилактическом деле;
- София Каращук (РязГМУ) – призер по психологии;
- Анна Бондалетова (РГУ им. Есенина) – призер по социологии;
- Елена Митансина (РГУ им. Есенина) – победитель в дефектологическом образовании;
- Дарья Колобова (РГУ им. Есенина) – победитель по экологии.
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