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Общество

Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

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Подведены итоги VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Россия – страна возможностей», проводимой президентской платформой «Россия – страна возможностей». В число победителей и призеров вошли учащиеся вузов Рязанской области, подтвердив высокий уровень подготовки в регионе.

Олимпиада направлена на выявление талантливой молодежи и популяризацию профессионального мастерства. В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении. Рязанская область показала отличные результаты. Ее представители завоевали 9 дипломов.

Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях, воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также получить денежные премии (до 300 тысяч рублей для медалистов).

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я – профессионал» – показатель того, что в университетах Рязанской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили девять дипломов олимпиады «Я – профессионал», а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова», – сказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Победители и призеры от Рязанской области:

  • Екатерина Головашкина (РГУ им. С.А. Есенина) – призер по биотехнологиям;
  • Александр Бояринцев (РязГМУ) – победитель в биотехнологиях и призер в фармации;
  • Светлана Щербакова (РязГМУ) – призер по дизайну;
  • Мария Воропаева (РязГМУ) – победитель в медико-профилактическом деле;
  • София Каращук (РязГМУ) – призер по психологии;
  • Анна Бондалетова (РГУ им. Есенина) – призер по социологии;
  • Елена Митансина (РГУ им. Есенина) – победитель в дефектологическом образовании;
  • Дарья Колобова (РГУ им. Есенина) – победитель по экологии.
Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.
Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.
Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.

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