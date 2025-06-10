Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Россия – страна возможностей» , проводимой президентской платформой «Россия – страна возможностей». В число победителей и призеров вошли учащиеся вузов Рязанской области, подтвердив высокий уровень подготовки в регионе.

Олимпиада направлена на выявление талантливой молодежи и популяризацию профессионального мастерства. В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении. Рязанская область показала отличные результаты. Ее представители завоевали 9 дипломов.

Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях, воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также получить денежные премии (до 300 тысяч рублей для медалистов).

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я – профессионал» – показатель того, что в университетах Рязанской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили девять дипломов олимпиады «Я – профессионал», а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова», – сказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Победители и призеры от Рязанской области:

Екатерина Головашкина (РГУ им. С.А. Есенина) – призер по биотехнологиям;

Александр Бояринцев (РязГМУ) – победитель в биотехнологиях и призер в фармации;

Светлана Щербакова (РязГМУ) – призер по дизайну;

Мария Воропаева (РязГМУ) – победитель в медико-профилактическом деле;

София Каращук (РязГМУ) – призер по психологии;

Анна Бондалетова (РГУ им. Есенина) – призер по социологии;

Елена Митансина (РГУ им. Есенина) – победитель в дефектологическом образовании;

Дарья Колобова (РГУ им. Есенина) – победитель по экологии.