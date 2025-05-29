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Общество

Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов

Анастасия Мериакри
Общество

Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов

Анастасия Мериакри

Защита студенческих проектов в рамках практикума «Разработка брендинга для туристических объектов и мероприятий Спас-Клепиков», организованного Центром развития креативных индустрий, состоялась 29 мая в «Точке кипения».

Участников события приветствовали председатель Комитета по инвестициям и туризму Рязанской области Дмитрий Нефёдов, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлёв и директор РХУ имени Г.К. Вагнера Сергей Горчаков.

«Сегодняшнее мероприятие наглядно показывает, что креативные индустрии и туризм объединяют вокруг себя не только разные сферы, но и людей, – подчеркнул Дмитрий Нефёдов в своем обращении, – для стремительно развивающегося сектора креативных индустрий очень важны кадры. Поэтому проведение подобных практико-ориентированных мероприятий может стать хорошим началом для формирования кадрового резерва региона».

Кураторами практикума стали начальник отдела по работе с ОКН Центра развития креативных индустрий Юлия Косянина, ведущий архитектор-дизайнер Центра градостроительного развития Рязанской области Оксана Сухорученко, заместитель директора Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Оксана Кутукова, фотограф, путешественник Олег Буцкий.

Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина». Эти логотипы и паттерны могут быть использованы для создания сувенирной продукции и мерча.

В завершение мероприятия по защите проектов участникам вручили дипломы об успешном прохождении практикума.

Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина».
Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина».
Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина».
Студенты-дизайнеры представили проекты по созданию туристических брендов Студенты представили разработанную айдентику для туристского фестиваля «Городок у реки», дня города с ярмарками клепиковских ремесел, музея узкоколейки «Мещерская магистраль» и проекта «Город юности Есенина».

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