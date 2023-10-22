Студент стрелял в 14-летнего парня, чтобы отобрать электронную сигарету

В Санкт-Петербурге 16-летний парень стрелял в 14-летнего подростка из пневматического пистолета, сообщает «Фонтанка».

Инцидент случился 21 октября около 17 часов у дома № 110 на Гражданском проспекте. Пострадавший рассказал, что в него стрелял неизвестный и требовал отдать электронную сигарету.

Через час после нападения полицейские задержали 16-летнего студента колледжа с пистолетом. Возбуждено уголовное дело, парня обвиняют в разбое.

У пострадавшего в больнице диагностировали ушибы и ссадины под глазом, в области мошонки и на голени.