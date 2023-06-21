Среда, 21 июня, 2023
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Студент Рязанского медуниверситета в первый день практики спас женщину

Татьяна Проводина
Фото из группы ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России ВКонтакте

Студент 3 курса лечебного факультета Рязанского медицинского университета Владимир Тимченко в составе выездной бригады скорой медпомощи спас человека. Подробности приводит группа вуза ВКонтакте.

Кафедра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организует практику по неотложным медицинским манипуляциям для студентов после 3 курса. Владимир проходит практику в Солотче и проявил желание попрактиковаться на «скорой».

Машина медиков ехала из областной клинической больницы, куда доставили одного из пациентов. Внезапно к автомобилю подбежали люди с просьбой помочь женщине без признаков жизни. У пациентки остановилось сердце и наступила клиническая смерть, было необходимо вновь запустить сердце. Медики немедленно начали сердечно-лёгочную реанимацию. Владимир принимал активное участие в мероприятиях, выполняя компрессии грудной клетки. Через несколько минут напряжённой и слаженной работы сердце пациентки заработало, её транспортировали в ОКБ для дальнейшего обследования и лечения. А бригада отправилась помогать другим людям.

Впечатлений всем, особенно Владимиру, хватило. Все важнейшие навыки пришлось применять на практике на первом выезде! А самое главное — результат потрясающий! Хорошая подготовка и качественно освоенные навыки оказания помощи в университете помогли Владимиру Тимченко эффективно работать в бригаде и внести вклад в спасение человека.

Достойно уважения!

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