Студент из Рязани организовал нарколабораторию на даче в Рыбновском районе

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России и регионального УФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Лаборатория была оборудована в дачном доме на территории садового товарищества неподалёку от деревни Юркино Рыбновского района.

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии оперативники задержали организатора незаконного производства — 24-летнего студента одного из вузов Рязани.

По данным полиции, ранее молодой человек работал закладчиком в теневом интернет-магазине. Завоевав доверие анонимных кураторов, он получил предложение изготавливать наркотики. Для этого злоумышленник приобрёл дачу в Рыбновском районе, где наладил производство мефедрона по инструкциям сообщников. Оборудование и прекурсоры рязанец получал через тайники, а сбывать продукцию планировал с помощью закладок на территории региона.

Реклама

В ходе обыска в лаборатории обнаружено и изъято:

5,6 кг готового синтетического наркотика,

20 полимерных и 16 стеклянных ёмкостей с жидкостями,

оборудование для синтеза — металлический реактор, змеевик, вакууматор, противогаз, перчатки и другие принадлежности.

Экспертиза показала, что в изъятых жидкостях также содержался мефедрон общей массой сухого остатка более 2,8 кг. Всего из незаконного оборота изъято свыше 8,4 кг синтетического наркотика.

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.