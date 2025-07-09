СТС снимает продолжение фантастической комедии «Граница миров»

Телеканал СТС совместно с Art Pictures Vision и Black Box Production приступили к съёмкам второго сезона фантастической комедии «Граница миров» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

К своим ролям вернулись Николай Добрынин, Даня Киселёв, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская, Илья Любимов, Маргарита Дьяченкова и Иван Зайцев. К актёрскому составу присоединились Анна Глаубэ («Политех») и Кристина Корбут («Наследники. Дар крови»).

Актёр Даня Киселёв, исполняющий роль Лёхи, рассказал о том, как его персонаж будет развиваться во втором сезоне.

«Очень волнительно снова выходить на площадку — хочется сделать всё ещё лучше, — признался артист. —. В новых сериях Лёха живёт с Илоной, и, естественно, совместный быт с вампирессой вносит свои коррективы. Хотя он остаётся тем же — классным парнем со своей придурью и вечными косяками. Но теперь авторы решили проверить Лёху на прочность: его ждёт огромное количество приключений, а меня — экшен-сцены».

Актёр Денис Нурулин также поделился впечатлениями от возвращения к проекту.

«После выхода первого сезона было много положительных отзывов — зрители ждали продолжения, — рассказал Денис. — Эта работа стала для меня особенной: многие увидели меня в комедийной роли впервые, и это изменило восприятие моего актёрского диапазона. Сейчас, работая над вторым сезоном, могу сказать: моего героя ждут серьёзные перемены. Не буду раскрывать детали, но и для меня это новый опыт».

Фото: СТС