Четверг, 18 сентября, 2025
18.3 C
Рязань
Кино и ТВ

СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола»

Алексей Самохин
Фото: СТС

Канал СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» (18+) с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьёва и Владислав Ветров. Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берётся дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьёва), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной. 

«Моя первая роль сотрудника полиции, ещё и майора, — признавалась Анна Ардова. — Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюблённую начальницу в такой колоритной комедии». 

Во втором сезоне Роман Постовалов и Кирилл Зайцев не только исполняют главные роли, но и выступают в качестве креативных продюсеров. «Конечно, при запуске продолжения на создателей всегда возлагается дополнительная ответственность. Но мы с Кириллом как креативные продюсеры хотим сделать второй сезон значительно круче. Есть ощущение, что с точки зрения юмора и экшена он будет богаче. Не сказать, что мы Томы Крузы, но в погонях, драках и других трюках поучаствуем», — делится Роман Постовалов. 

Взрыв в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и сыре и другие приключения ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».

СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 
СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 
СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 
СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 
СТС приступил к съёмкам второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» Съёмки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве. 

Фото: СТС

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 
Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.

Последние новости

Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Происшествия

Под Рязанью водитель погиб в ДТП с коровой 

В среду, 17 сентября, в 19:30 на 3-м километре автодороги «Шумашь-Заокское-Коростово» в Рязанском районе 68-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в корову. 
Новости России

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Геленджика в Екатеринбург — E1.ru

Авиакомпания разослала уведомления об отмене. В пресс-службе «Уральских авиалиний» E1.RU пояснили: рейсы в Геленджик отменены не только из Екатеринбурга, но и из Москвы.
Новости России

Ветеран СВО избит в Екатеринбурге после ссоры в ночном клубе — возбуждено дело

Мужчина — житель Каменска-Уральского — в июне приехал в отпуск из зоны боевых действий. Решил отдохнуть в клубе. Там к нему пристали двое подвыпивших парней.
Новости России

Девушку без сознания в платье без белья нашли на парковке в Екатеринбурге

Возраст девушки — около 17 лет. Что именно с ней произошло — неизвестно.
Новости России

ВСУ планируют повторить «курскую авантюру» в Херсонской области — эксперт

Украинская сторона попытается оттянуть силы от Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации. Для этого выгодно провести отвлекающую операцию
Общество

Усадьбу в центре Рязани продают за 55 миллионов 

В исторической части Рязани, на улице Щедрина, выставлена на продажу городская усадьба. Дом, выполненный в стиле классических одноэтажных домов с мезонином, типичных для малых городов XVIII–XX веков, находится на этапе строительства.
Новости России

«Мамкины сюсюндры в шортиках» — Милонов нашёл виновных в снижении рождаемости

«Я нормальных мужиков вижу в основном на СВО, остальные какие-то мамкины сюсюндры. Ходят в шортиках и мечтают о PlayStation в 30 лет. Зачем всё это?»