СТС приступил к съёмкам комедийного сериала «Санкционер с Дмитрием Нагиевым

Канал СТС приступил к съёмкам комедийного сериала «Санкционер» (16+) — о миллиардере, которому пришлось вернуться в провинциальный город из-за иностранных санкций. Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников, главную роль исполнит Дмитрий Нагиев, а его родных и местных жителей — Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин-старший, Борис Дергачёв, Анна Уколова и Николай Шрайбер.

По сюжету Василий Баранов (Дмитрий Нагиев), построивший бизнес за границей, попадает под иностранные санкции и в одночасье лишается всего. Новость застанет его в родном Семиболотске, где он не был почти тридцать лет. Василий обращается за поддержкой к семье, но с ним никто не разговаривает. Подумав, что причина кроется в его внезапной бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин-старший) и бывшей невесты (Любовь Толкалина), а ныне жены мэра (Марат Башаров). Единственный союзник Баранова — местный таксист (Борис Дергачёв), жена которого (Аглая Тарасова) по какой-то причине резко против общения мужа с экс-миллиардером.

На съёмках Дмитрий Нагиев признавался, что Жоре Крыжовникову сложно отказать, и вспоминал первый опыт работы с режиссёром и продюсером. «Играю первый дубль и слышу смех Жоры. Думаю: вот я молодец. Подхожу, а он мне: „Дмитрий, насмешили. Но нам так не надо“. Спрашиваю: а как надо? И вот я, как въедливый артист, раз за разом делал и подходил. Считаю, что в любом возрасте нужно учиться», — говорит актёр.

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«Кажется, эта роль займёт отдельное место в фильмографии Дмитрия, — рассуждает креативный продюсер Олег Курочкин. — Мы покажем Нагиева таким, каким, с одной стороны, его привыкли видеть, а с другой — давно не видели. Сценарий написан под него, с учётом его харизмы и манеры поведения. В первый же день стало понятно, насколько он попадает в эту роль, насколько точен и органичен в её исполнении».

По словам продюсеров, дольше всего пробовали актёров на роль мэра, главного антагониста истории. Исполнитель этой роли Марат Башаров признавался, что и сам бы не отказался от высокой должности. «Приехал на площадку, увидел актёрский вагончик, на котором написано „Марат Башаров, мэр“ и порадовался. Такого у меня ещё не было, — рассказывает актёр. — Кстати, с детства есть мечта: стать не космонавтом, а министром по туризму, чтобы много путешествовать».

За натурными сценами Семиболотска группа отправится в Переславль-Залесский. В процессе работы команда консультировалась с Федерацией по городошному спорту и даже позаимствовала часть реквизита: по сюжету отец Василия играет в городки и участвует в чемпионате Евразии. Для съёмок масштабного соревнования команда построит площадку с трибунами площадью в несколько теннисных кортов. Художники также воссоздадут игротеку с коллекционными автоматами, привезёнными из Орла.

Фото: СТС