СТС покажет сериал «Осторожно, люди!» про инопланетянина в теле филолога

1 сентября в 19:00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Осторожно, люди!» (16+), в котором инопланетянин оказывается в теле преподавателя-филолога. Сразу после выхода в эфир все серии станут доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru, сообщает пресс-служба телеканала.

Проект создан командой, работавшей над хитами «Как Деревянко Ломоносова играл» и «Родком». В главных ролях — Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артём Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина и Михаил Евланов.

По сюжету, инопланетный корабль терпит крушение, и его пилот вынужден вселиться в тело самого бесхребетного человека на планете — преподавателя филфака Семёнова (Андрей Некрасов). Ужас пришельца усиливается, когда он узнаёт, что земляне бездумно сжигают нефть — вещество, которое в его цивилизации служит универсальным лекарством.

Пришелец решает во что бы то ни стало починить корабль и предупредить свою расу о человеческой угрозе. Но уединиться для ремонта не так-то просто: ему мешают дочь Семёнова Алёна (Александрина Олексюк), бывшая жена Катя (Екатерина Вилкова), дотошный декан (Артём Волобуев), уфолог-комендант (Александр Семчев) и внезапно вспыхнувшие чувства к коллеге — преподавательнице Анне Михайловне (Ангелина Стречина).

Ангелина Стречина рассказала, что с радостью согласилась на роль Анны Михайловны, поскольку давно увлекается фантастикой.

«Обожаю фантастику, поэтому с интересом прочла сценарий, — рассказала актриса. — Из любимых фильмов — «Короткое замыкание» и «Гостья» по книге Стефани Майер. Я в целом верю в мистику, подписана на паблики про затопленные города, пирамиды и другие загадочные вещи».

Фото: СТС