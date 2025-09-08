СТС покажет новый сериал «Митрич» с Постоваловым, Толкалиной и Майковым 

15 сентября в 17:00 на СТС стартует премьера комедийного сериала «Митрич» (16+) — о необычном космическом эксперименте, в котором случайно оказывается обычный электрик и любитель теорий заговора (Роман Постовалов).

По сюжету психолог Анастасия (Любовь Толкалина) и начальник космодрома Виктор (Павел Майков) проводят эксперимент: сможет ли экипаж справиться с двухлетним перелётом до Марса? Космонавт Ковалёв (Павел Кузьмин), его бывшая жена и медик Наталья (Татьяна Ратникова), биолог Оксана (Анастасия Акатова), бортинженер Платон (Евгений Михеев) и китайский астронавт Вэй (Ван Сяожань) даже не подозревают, что вместо космоса проведут два года в павильоне. Всё идёт по плану, пока на космодроме случайно не появляется Митрич…

— Митрич всегда попадает в нелепые ситуации, поэтому в каждой серии будут приключения, — рассказывает Роман Постовалов. — Он всеми силами пытается убедить экипаж, что настоящий космонавт, хотя ничего о космосе не знает. Мне самому интересно, как он будет выпутываться. У меня есть такие друзья: вроде стараются для близких, но всё выходит не так, как задумано. Вот и у Митрича так же.

На съёмках актёры примерили космические костюмы серого цвета, кроссовки в стиле «Назад в будущее» и белые скафандры, созданные по мотивам экипировки SpaceX.

— Хотелось сделать лёгкие, современные и технологичные костюмы, поэтому мы взяли за основу скафандры SpaceX. У нас получились похожие шлемы, каждый весом около четырёх килограммов, — пояснила художник по костюмам Анна Перегудова.

Основные съёмки космодрома проходили в павильоне, а для экстерьеров использовали центр «Сколково». Декорации космического корабля занимают 400 квадратных метров и включают 11 помещений: каюты, лабораторию Вэя, спортзал, комнату отдыха и капитанский мостик с мониторами, пультом и креслами управления.

