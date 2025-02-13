СТС подарит зрителям «Ландыши»

Канал СТС готовит праздничную телепремьеру народного хита «Ландыши. Такая нежная любовь» (16+), которая состоится 23 февраля в 18:00. Главные роли в сериале, собравшем более 2,5 миллиона зрителей на Wink.ru, исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.

«Никто из нас не ждал такого большого успеха, — признаётся Ника. — Получаю огромное количество благодарностей, особенно приятно, что пишут те, кто в браке уже больше сорока лет, признаются, что наш сериал, казалось бы, про юную любовь, растопил их сердца и помог вернуться во времена молодости. Думаю, что зрители соскучились по историям про любовь, когда всё просто и по-настоящему, без спецэффектов, сложных сюжетов и нейросетей».

По сюжету дочь миллиардера Катя Орлова совершает вынужденную посадку в Вологде. На месте девушка, неприспособленная к реалиям российской провинции, попадает в эпицентр скандала с участием местного криминального авторитета. На помощь ей приходит лейтенант танковых войск Лёха Данилин. В целях защиты Катя выходит за него замуж, но фиктивный брак даёт трещину, ведь эти отношения — вечная борьба противоположностей.

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«Это лёгкая, светлая и музыкальная история, которая даёт зрителям надежду и любовь. При этом раскрывает вопросы взаимоотношений, быта, кто должен за кем идти. И в этом, мне кажется, есть секрет успеха сериала. Плюс действие происходит в гарнизоне, на закрытой территории, что даёт возможность подсмотреть то, что в обычной жизни не увидишь», — считает Сергей Городничий.

Съёмки проходили зимой в Вологде и Подмосковье, где снимали в действующей воинской части. Главным испытанием для группы стал мороз в –25: утепление не всегда помогало актёрам, а Нике Здорик, героиня которой прилетела в Вологду налегке, приходилось играть без шапки, в расстёгнутой шубе и осенних сапогах.

«Ника молодец, со всем справилась, — рассказывает режиссёр Александр Карпиловский. — Особенно вспоминаю сцену в танке. Мы долго получали разрешение на съёмку, но больше волновался за артистов: Ника с музыкальным слухом, а тут такой грохот. Сначала сделали пробный выстрел, её крик оказался даже громче выстрела. Зато, когда начали снимать, она уже знала, что её ждёт».