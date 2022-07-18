Структуру администрации Рязани планируют изменить

Проект изменений в структуре городской администрации внесён в Рязанскую гордуму.

Проект, внесённый рязанским мэром Еленой Сорокиной, городской парламент может рассмотреть уже на сегодняшнем заседании. Об этом стало известно Vidsboku.

Согласно проекту, упраздняется должность одного из замглавы администрации, занимаемую сейчас Сергеем Савиным. На сегодня Сергей Савин курирует управление капстроительства и управление архитектуры.

Также планируется объединить управление градостроительства и архитектуры с управлением земельных ресурсов и имущественных отношений, а также управление ЖКХ – с управлением капитального строительства.