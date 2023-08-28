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Строжайшие запреты 30 августа. Что категорически нельзя делать на Мирона-Ветрогона?

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30 августа в народном календаре отмечен как Миронов день. Православные христиане в этот день вспоминают святителя Мирона, который известен мученической смертью за веру Христову. Наши предки чтили его память и прислушивались к различным запретам Миронова дня (Мирона-Ветрогона или Мирона-Ветродуя), которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста.

К каким из них обязательно стоит прислушаться? Какие приметы помогут определить судьбу и предугадать погоду?

Запреты и традиции 30 августа

Миронов день носит ещё одно название: день Мирона-Ветрогона. В этот период всегда бывают сильные холодные ветра. Ни в коем случае не стоит в этот день выходить одному в поле. Считалось, что ветра проносят над миром тёмные силы. Из-за них можно подхватить сильную болезнь.

30 августа принято сжигать вещи на заднем дворе старые вещи. Считалось, что с ними уходят болезни, скорби и печали. А чтобы новые напасти не пришли в вашу жизнь, в качестве оберега под крышей дома нужно повесить лапти.

На Миронов день хозяйки традиционно делают заготовки на зиму.

На Мирона-Ветрогона запрещается ходить на кладбище и поминать усопших родственников. Лучше посвятите этот день труду дома и на приусадебном участке. А ещё в этот день продолжался сев яровых.

30 августа принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Им помогали по хозяйству, одаривали продуктами.

А вот свадьбу и сватовство на этот день лучше не планировать. Считалось, что брак, который берёт основу на Миронов день, долго не продержится.

Народные приметы 30 августа

Туман с утра – к хорошей погоде днём;

Утренняя звезда золотого цвета предвещает тепло;

На траве появился иней? Жди хороший урожай в следующем году;

К тихой погоде ветер дует перерывами;

Солнце алеет на восходе – к ветру;

Журавли улетел на Юг? К морозу на Покров.

День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.

В этот день нельзя колдовать, гадать и долго смотреть в зеркало.

Человек, родившийся 30 августа, вырастит добрым и кротким. Его жизнь будет долгой и счастливой. В зрелые году ему откроются способности к целительству. В качестве талисмана ему подходит агат.

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