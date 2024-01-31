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Строжайшие запреты 2 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в Ефимов день?

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Изображение от senivpetro на Freepik
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Преподобного Ефимия Великого вспоминают православные христиане 2 февраля. Ефимий был долгожданным ребёнком в семье, воспитание в вере получил в одном из монастырей Мелетины. жизни удалился в Палестину, где поселился в пещере, расположенной недалеко от Фаранской лавры. В скором времени к нему начали собираться иноки. Так возник монастырь, в котором Евфимий установил строгий устав. Святой сам был примером воздержания во всем: спал стоя или сидя, держась за верёвку, вкушал пищу только в выходные дни. Прослыл Ефимий даром исцеления. Он утешал сокрушённых, изгонял бесов, исцелял от болезней.

В народном календаре 2 февраля – Ефимов день. Есть у праздника и другие названия: Ефим Зимний, Ефимий Метельник, Ефим – Обломи тын. Наши предки заметили: в этот день всегда дует холодный ветер, не исключены метели. Поэтому они всячески старались беречь себя от холода, чтобы не схватить болезни.

Что нельзя и что нужно делать в Ефимов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 2 февраля

Часто на эту дату назначили свадьбы. Впереди Великий пост, а, значит, надолго установится запрет на их проведение.

Сегодня стоит обратить на поведение животных: если домашние куры закапываются в солому, холода продлятся ещё долго.

Женщины традиционно на Ефима принимались за рукоделие.

Сегодня ни в коем случае нельзя брать деньги в долг. Могут случиться проблемы с их возвратом.

Народные приметы 2 февраля

  • Оттепель на Ефима – значит, лето будет непогожим.
  • Солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным метелям, ветрено – к сырому году.
  • Иней 2 февраля сулит осенние ночные заморозки.
  • Если началась метель, то продлится она всю неделю.

Именины 2 февраля отмечают Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел.

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