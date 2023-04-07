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Пятница, 7 апреля, 2023
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В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»

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В Рязани состоялась церемония награждения участников, лауреатов и победителя  регионального этапа    конкурса «Воспитатель года России».

 Абсолютным лидером по мнению жюри стала воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 36»  Белогур Светлана Сергеевна.

Светлана второй раз принимала участие в этом престижном профессиональном конкурсе, поэтому победа стала для неё вдвойне ценной. 

В число лауреатов вошли Шабанов Артем Сергеевич, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 130», г. Рязань, Сидорова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» Кораблинский муниципальный район, Фролова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ ДС №13, г. Сасово, Хейленко Галина Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 134», г. Рязань, Ермишина Мария Викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 154», г. Рязань,  Ноздрина Надежда Павловна, воспитатель Лесновского детского сада, Шиловский муниципальный район.

На сайте 7 info проходило интернет голосование. Лидером  стала  Лепешкова Наталья Игорьевна,  воспитатель МДОУ «Ряжский детский сад № 4», Ряжский муниципальный район.

Она стала победителем в номинации «Народное признание» и получила сертификат  на тур выходного дня на троих от базы отдыха «Звёздный».

В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»
В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»

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