В Рязани объявили победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России»

В Рязани состоялась церемония награждения участников, лауреатов и победителя регионального этапа конкурса «Воспитатель года России».

Абсолютным лидером по мнению жюри стала воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36» Белогур Светлана Сергеевна.

Светлана второй раз принимала участие в этом престижном профессиональном конкурсе, поэтому победа стала для неё вдвойне ценной.

В число лауреатов вошли Шабанов Артем Сергеевич, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 130», г. Рязань, Сидорова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» Кораблинский муниципальный район, Фролова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ ДС №13, г. Сасово, Хейленко Галина Викторовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 134», г. Рязань, Ермишина Мария Викторовна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 154», г. Рязань, Ноздрина Надежда Павловна, воспитатель Лесновского детского сада, Шиловский муниципальный район.

На сайте 7 info проходило интернет голосование. Лидером стала Лепешкова Наталья Игорьевна, воспитатель МДОУ «Ряжский детский сад № 4», Ряжский муниципальный район.

Она стала победителем в номинации «Народное признание» и получила сертификат на тур выходного дня на троих от базы отдыха «Звёздный».