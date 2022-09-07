Эффективные и решения – для людей. В Рязани прошёл IV форум «Вектор производительности»

В среду, 7 сентября, в Рязани прошёл второй день IV форума «Вектор производительности». Масштабное деловое событие состоялось на площадке одного из самых активных региональных предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» — ООО НПО «Ризур».

В этом году главным тезисом форума стала фраза «всё дело в людях» не случайно. Предприятие или организация может обладать богатыми ресурсами, но если за ними не стоят люди с горящими глазами, неравнодушные и заинтересованные в развитии, ценность этих ресурсов пропадает. Именно благодаря вовлечённости человека в процесс, его активности и высокой мотивации решаются важные задачи по повышению производительности, росту заработных плат. Механизмы бережливого производства занимают в этом процессе немаловажную роль, делая условия труда и жизни более комфортными.

В этом году форум объединил на одной площадке сотни участников. Среди них – руководители компаний, которые внедряют в свою работу бережливые принципы или только планируют делать это, представители органов власти, министерств и ведомств, сотрудники организаций социальной сферы, федеральные и региональные эксперты. Второй день форума стартовал с работы тематических площадок, где были представлены не только успешные кейсы внедрения бережливых практик работу, но и обозначена их ценность для главного драйвера любого производства – рабочего коллектива. На одной из самых важных площадок «Персонал» участники форума поговорили о достижении конкурентоспособности, повышении мотивации сотрудников. На площадке «Процессы» – о конкурентном потенциале бережливых подходов, о том, как влияет внедрение инструментов бережливого производства на систему планирования предприятия. На площадке «Цифровизация» обсудили цифровые технологии, которые ускоряют производство, повышают его результаты, делают труд более оптимизированным и комфортным, на площадке «Стратегия» – новые возможности для роста бизнеса и успешные кейсы формирования стратегии развития.

К участникам форума обратился заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин. Он напомнил, что «бережливая» стратегия реализуется в регионе уже пять лет, и теперь особенно обозначилась в ней именно роль человека:

— Программа форума в этом году посвящена не столько самим принципам бережливых технологий, сколько роли человека в этих процессах, — заявил Никитин. — В особом фокусе внимания на предприятиях, которые внедряют принципы бережливого производства, должен быть человек и создание мотивационных условий для того, чтобы у его руководителей или у его сотрудников органично проявлялось желание и готовность меняться.

По словам зампреда регионального правительства, крайне важно на сегодняшний день сподвигнуть людей изменить своё мышление в сторону философии бережливых технологий. Уже сейчас можно говорить о достойных производственных результатах в работе тех предприятий, где делается акцент на ценности каждого сотрудника и его талантах, вовлечённости в процесс лидеров, грамотном внедрении бережливых механизмов. Эффективность таких рабочих групп — более 90%, рабочие цели ими достигаются в 72% случаев. Вместе с этим растёт выручка предприятий, в среднем на 28%.

Что делать, чтобы талантливых людей на предприятиях становилось больше? Как поддерживать и развивать их устремления, эффективно и качественно использовать их потенциал в работе? На эти вопросы постарался ответить Константин Грабельников, представитель ГК «Росатом», где активно реализуется программа по мотивации сотрудников и вовлечению их в трудовой процесс:

— Если мы смотрим на работника как исключительно на персонал, мы убиваем в нём любовь к делу. Когда мы смотрим на него как на человека, он начинает действовать гораздо активнее. В каждом человеке заложен ген лидера, и в наших силах развить его, — заявил спикер.

Зашла речь также об актуальных инструментах для преодоления кризисных моментов, налаживания бизнес-стратегии, эффективной работы с персоналом, внедрения актуальных новшеств в производство. Во многом способствует этому программа «Лидеры производительности». О достижениях Рязанской области в рамках этой программы доложила руководитель программы Екатерина Гришина.

– Рязанская область активно принимает участие в программе. Есть целые компании, которые отправляют к нам на обучение своих работников. Это помогает формировать костяк работников, которые будут внедрять на местах необходимые изменения, – заявила она.

– Если мы внедряем на промышленном предприятии технологии бережливого производства – это история о том, как эффективнее работать, как создавать те условия, при которых директору будет комфортно руководить, а сотрудникам – не просто сидеть «от звонка до звонка», а становиться единомышленниками и союзниками, понимать, куда они растут и как развиваются, – добавил в заключение Артём Никитин. – Ещё один важный момент – с помощью бережливых технологий сделать так, чтобы сотрудники предприятий больше зарабатывали, а само предприятие выпускало больше продукции. В социальной сфере бережливые технологии — это про оказание более качественных услуг. Наша задача — чтобы в каждом социальном учреждении была выстроена система, когда человек с комфортом, качественно и быстро, получал необходимые услуги.

Площадка форума «Вектор производительности» дала возможность не только обсудить наработанный опыт и программы, но и выдвинуть новые предложения. Так, Артём Никитин напомнил: ещё в прошлом году Рязанская область запустила региональный проект для предприятий, которые не могут войти в национальный проект «Производительность труда». Его участники (малые и средние предприятия) имеют возможность системно внедрять бережливые технологии. От лица предпринимательского сообщества Никитин обратился к руководителю программы «Лидеры производительности» Екатерине Гришиной с просьбой дать возможность участникам регионального проекта возможность проходить обучение в рамках программы «Лидеры ПРО» (ранее такая возможность была только у участников нацпроекта). Заручившись одобрением и поддержкой руководителя программы, Никитин поручил профильным структурам подготовить необходимые документы для того, чтобы участники регионального проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» могли проходить обучение: