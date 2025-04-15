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Общество

Строительство жилого дома «Тринити» в Рязани идёт с опережением графика

Алексей Самохин

Строительство жилого дома «Тринити» в Рязани идёт с опережением графика! Будущие жильцы смогут получить свои ключи уже в 2026 году.

Рядом всё необходимое. До школы всего 100 метров, два детских сада — в паре минут ходьбы. Тут же поликлиника, университет, храм. А главное — прямо у дома Комсомольский парк площадью 25 гектаров.

Закрытая территория, бесплатная парковка, панорамные окна и отличная шумоизоляция — здесь всё создано для спокойной и удобной жизни.

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Подробности у менеджеров:

sk62.ru/obj/west

‪+7(4912) 55-99-44‬

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