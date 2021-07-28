Строительство школы в Рязани подорожает на 100 миллионов

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На заседании комитета по бюджету и налоговой политике гордумы депутаты рассмотрели информации администрации Рязани о ходе исполнения плана работы структурных подразделений по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы, за I полугодие 2021 года. Как было сказано, план включает в себя целый комплекс мероприятий, в том числе строительство, реконструкцию, ремонт множества объектов.

Особое внимание депутатов вызвали строящиеся объекты социальной сферы — школа в Кальном, пристройки к детским садам, ясли в Канищево и Дашково-Песочне. В основном работы идут по графику, но на некоторых объектах есть проблемы. В частности, расторгнуты контракты с подрядчиком, возводившим пристройки к садам № 99 и 110, объявлены новые тендеры.

По оценкам специалистов, резкое подорожание строительных материалов может привести к увеличению стоимости строительства школы в Кальном минимум на 100 млн. рублей.

В настоящее время все эти вопросы решаются и находятся под пристальным вниманием депутатов и органов власти всех уровней.