Среда, 10 сентября, 2025
Рязань
Общество

Строительство школы в микрорайоне Семчино выполнено наполовину

Анастасия Мериакри

Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино в Рязани выполнено наполовину. Объект посетили депутат Рязанской городской Думы по округу №15 Галина Трушина, депутат Рязанской областной Думы, представители подрядчика и местные жители.

В настоящий момент полностью завершены работы по обустройству фундамента здания и технического этажа. Возведены несущие конструкции стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей здания, осуществлена кладка наружных стен. В 1-5 секциях здания произведено остекление окон, в 6-8 секциях оно выполнено на 48%. Завершены все работы по монтажу наружных сетей.

Внутренние перегородки возведены на 80%. Ведутся работы по обустройству кровли, на данный момент они выполнены на 85%. Наполовину завершены работы по устройству полов и на 55% штукатурка стен.

Уже закупили лифтовое оборудование, начались работы по обустройству лифтовых шахт. Продолжается монтаж инженерных систем внутри здания: теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения и сетей связи. Выполнение составляет 20%. Ведутся работы по утеплению фасада здания. На 1-5 секциях ведется финишная отделка фасада здания.

На строительной площадке в данное время работает 185 рабочих и 9 единиц техники.

Начались работы по благоустройству прилегающей к школе территории. Ведутся подготовительные земляные работы по планировке территории, обустройству тротуаров, дорог, спортивного стадиона, ограждения.

Общая готовность объекта составляет 50,6%. Строительство школы планируется завершить в 2026 году.

«Совместно с коллегами-депутатами и жителями микрорайона Семчино будем следить за ходом выполнения строительных работ, — подчеркнула Галина Трушина. — Создание нового, современного образовательного учреждения в развивающемся микрорайоне позволит улучшить условия обучения, развивать творческое мышление и эмоциональный интеллект подрастающего поколения».

