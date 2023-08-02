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Строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне начнется в этом году

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Фото: сайт Рязгордумы

Строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне, рассчитанной на 1200 посещений в смену, начнется в этом году.

Встречу, посвященную вопросам развития рязанского здравоохранения, провели председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, министр здравоохранения области Александр Пшенников, заместитель главы администрации города Лариса Крохалева и руководители рязанского медуниверситета.

Центральной темой обсуждения стали планы по строительству новой поликлиники в Дашково-Песочне, которая будет рассчитана на 1200 посещений в смену. Отмечается, что проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу и строительство планируют начать в текущем году.

Кроме этого, сообщает пресс-служба гордумы, в Рязани построят новое здание поликлиники №12, расположенной на Куйбышевском шоссе, и создадут специализированный центр широкого спектра инфекционных заболеваний.

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