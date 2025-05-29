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Общество

Строительство моста через Оку начнется в этом году одновременно с развитием подъездных дорог

Анастасия Мериакри
Источник: МедиаРязань
Общество

Строительство моста через Оку начнется в этом году одновременно с развитием подъездных дорог

Анастасия Мериакри

Строительство моста через Оку начнется в этом году одновременно с развитием подъездных дорог. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямой линии с жителями региона, которую он провел 29 мая.

Рязанцы задали вопрос о возможной перегруженности дорог на улицах села Дядьково после запуска движения по новому мосту через Оку. Губернатор отметил, что правильное распределение транспортных потоков – это неотъемлемая часть всего проекта.

«Будут грамотно спроектированы все транспортные потоки и должным образом обустроены все подъездные пути к мосту. Там где необходимо – улицы расширят, установят шумозащитные экраны. Создаваться эта транспортная инфраструктура будет одновременно со строительством моста и после его завершения», – сказал Павел Малков, напомнив о том, что возведение этого жизненно важного для региона объекта начнется уже в этом году.

По словам Губернатора, после запуска нового моста через Оку необходимо будет заниматься реконструкцией действующего мостового сооружения, для этого еще предстоит решить вопрос с финансированием работ. Он отметил, что ремонт требуется очень серьезный, его состояние уже сейчас вынуждает ограничивать там интенсивность движения.

Павел Малков подчеркнул, что новый мост через р. Оку – одна из ключевых инфраструктурных строек Рязанского региона, его необходимо построить как можно быстрее без потерь в качестве. Также было важным сделать трассу М5 Урал до Москвы, ее запустили после реконструкции в прошлом году. Получился удобный объездной путь вне территорий населенных пунктов протяженностью порядка 30 км в Московской области.

«В этом году начинаем строительство Южного обхода и нового моста. Таких строек не было много десятилетий в Рязанской области. Это важные задачи для всех нас», – сказал Губернатор.

Он добавил, что местные дороги, по которым сейчас перевозят строительные материалы для нового моста, также будут отремонтированы.

Губернатор рассмотрел также несколько обращений жителей, связанных с ремонтом и восстановлением конкретных участков автотрасс в муниципальных образованиях. Павел Малков еще раз напомнил, что все вопросы рязанцев будут проработаны профильными министерствами и ведомствами. Поручения по решению названных рязанцами проблем были даны.

Целый ряд вопросов граждан касался развития общественного транспорта. Павел Малков отметил, что ситуацию в этом направлении удалось значительно улучшить. Обновлен парк муниципальных автобусов, заменили половину старых троллейбусов. В этом году планируется закупить 20 новых автобусов среднего класса и около 15 троллейбусов. Есть договоренность с Санкт-Петербургом о дополнительной помощи по обновлению общественного транспорта в текущем году. За два года северная столица уже безвозмездно передала Рязани 33 комфортабельных троллейбуса. Губернатор подчеркнул, что с учетом предложений жителей продолжится работа по корректировке графиков движения общественного транспорта и действующей маршрутной сети.

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