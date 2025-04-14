Строчки начали собирать в лесах в Рязанской области. Об этом сообщает группа «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.

Грибы обнаружили в Спасском районе. Местные жители собрали целый пакет строчков.

Мнения о съедобности этих грибов разнятся. В сыром виде строчки смертельно ядовиты. Распространено мнение, что после кулинарной обработки или сушки их можно употреблять в пищу.

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В строчках, особенно в сырых, содержатся гиромитрины — сильные токсины, производные гидразина, обладающие гемолитическим действием, а также разрушающие центральную нервную систему, печень и желудочно-кишечный тракт.