Стриженова раскрыла подробности гибели актрисы Земляникиной в ДТП

Актриса Елена Земляникина в день смертельного ДТП спешила в институт к студентам, заявила ее невестка, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в соцсетях.
Трагедия произошла 14 мая на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Кравченко в Москве.
Артистка напомнила, что Земляникина вырастила троих дочерей, которые подарили ей 12 внуков.
Отпевание и прощание с ней состоится 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.
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