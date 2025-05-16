Стриженова раскрыла подробности гибели актрисы Земляникиной в ДТП

Актриса Елена Земляникина в день смертельного ДТП спешила в институт к студентам, заявила ее невестка, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова в соцсетях.

Трагедия произошла 14 мая на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Кравченко в Москве.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл», — уточнила Стриженова.

Артистка напомнила, что Земляникина вырастила троих дочерей, которые подарили ей 12 внуков.

Отпевание и прощание с ней состоится 17 мая в Церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех.