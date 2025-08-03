Стресс-ЭКГ и врач-липидолог появятся в Рязанской ОКБ

В Рязанской ОКБ постепенными и уверенными шагами развивается кардиологическая служба. Импульс развитию придало открытие в конце весны 2025 г. нового кардиологического отделения для больных ХСН, что сделало более доступной специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В июле в ОКБ начали осуществлять плановую коронароангиографию (КАГ), плановые вмешательства на коронарных артериях. На госпитализацию для осуществления таких вмешательств направляются пациенты с верифицированной ишемией. Доктор в поликлинике оценивает предтестовую вероятность ИБС, клинические симптомы и другие данные. Для верификации ишемии при этом большую роль играет стресс-ЭХОКГ.

В ОКБ отметили, что в дальнейшем планируется выполнение в плановом порядке стресс-ЭКГ и чрезпищеводной ЭХОКГ. Оборудование для данных процедур уже закуплено и готово к работе. В больнице появится свой врач-липидолог, к которому специалисты будут направлять пациентов со сложными нарушениями жирового обмена, в том числе когда целевые значения холестерина не достигнуты при приеме лекарств в рекомендованных дозах.

Активное взаимодействие с РНИЦ им. Е.Н. Чазова позволяет значительно повысить уровень кардиологической службы в ОКБ.