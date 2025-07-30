«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец рассказал о боеприпасе «Мотив-3М», активно применяющемся в зоне специальной военной операции. Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.

Что такое «Мотив-3М»?

«Мотив-3М» — это самоприцеливающийся боевой элемент (СПБЭ), оснащённый инфракрасными и радиолокационными сенсорами, системой «свой–чужой» и элементами искусственного интеллекта. Он способен точно поражать как «тёплые» цели (например, танки), так и «холодные» объекты (фортификации, пункты управления).

Боеприпас был разработан ещё в СССР, и сегодня он уже используется в третьем поколении. По некоторым данным, в зоне СВО «Мотив-3М» применяют с конца 2022 года, в том числе при штурме Авдеевки.

Почему его называют «Стрелами смерти»?

Название связано с характером поражения цели: высокоточная кассетная бомба рассыпает 15 самоприцеливающихся элементов, каждый из которых «выбирает» цель и наносит удар сверху — в наименее защищённую часть бронетехники.

СПБЭ наводится на тепловую сигнатуру или срабатывает по радиолокационному отражению. Такой подход делает оружие крайне эффективным против подвижных и статичных целей.

Как работает «Мотив-3М»?

По словам Баранца, существуют разные варианты использования боеприпаса. Например, самолёт ВС РФ, не заходя в зону поражения ПВО противника, сбрасывает кассетную бомбу с 15 «Стрелами смерти» в чреве. На указанной высоте корпус бомбы раскрывается, стрелы вылетают и начинают искать цели с помощью инфракрасных элементов. После этого стрела летит по танку или бронетранспортёру с большой скоростью. Противоядия такой атаки просто нет. Вот в этом и заключается главное преимущество СПБЭ.

В зависимости от модификации и особенности решения боевой задачи, принцип действия «Мотив-3М» может быть другим. После сброса или залпа, разовая бомбовая кассета (РБК) или реактивный снаряд доставляет несколько боевых элементов в район цели. На высоте от 2 до 1 тыс. метров происходит раскрытие корпуса с выбросом элементов. Затем боевые элементы с помощью небольших парашютов замедляются до скорости 17 метров в секунду, сканируют поверхность и находят цели. Взрыв происходит на высоте 150 метров, что позволяет нанести удар сверху, где броня у техники тоньше.

Какие цели поражает?

танки (пробитие до 100 мм брони),



БМП (например, у БМП M2 Bradley лобовая броня – 25 мм алюминия + 12 мм стали),



оборонительные сооружения,



командные пункты,



скопления живой силы.



«Мотив-3М» используется уже не первый год, и, по оценке экспертов, не имеет эффективного противодействия у противника. Благодаря дальнобойности платформ-носителей, его можно применять вне зоны действия ПВО.

Аналоги за рубежом

Схожие разработки есть у НАТО:

SMArt 155 (Германия, Rheinmetall),



(Германия, Rheinmetall), BONUS Mark II (Франция/Швеция, Nexter/Bofors).



Они также используют инфракрасные и радиолокационные датчики, но уступают российским аналогам по эффективности и точности — по словам Баранца, западные снаряды часто промахиваются.

«Мотив-3М» — это высокоточный кассетный боеприпас нового поколения, адаптированный для современных условий боя. Именно за эффективность его и прозвали «Стрелами смерти» — оружием, способным менять ход боя без непосредственного участия человека на поле.