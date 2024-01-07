Страшный день 11 января: приметы, что ни в коем случае нельзя делать

11 января 2023 года отмечается праздник, который в народе называют Страшный день. Считается, что в тёмное время суток в этот день буйствует нечисть. Нечистая сила активна на протяжении всех Святок, и её стоит опасаться.

Для сегодняшнего праздника существует много запретов и суеверий. Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 11 января

Сегодня ни в коем случае нельзя желать никому здоровья счастья. Всё сбудется ровным счётом наоборот.

Не стоит ходить одному в безлюдные места – можно стать жертвой бесов.

Существует запрет на охоту и рыбалку. Мало того, что промысел не увенчается успехом, есть риск подхватить сильную болезнь, набрести на неудачу или вовсе распрощаться с жизнью.

Нельзя выпускать гулять по улице детей. Лучше всего им остаться в Страшный день дома.

Ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Это может навлечь на человека большие неприятности.

Отложите на другой день важные дела и начинания. В противном случае результат вас сильно разочарует.

11 января наши предки разжигали во дворах домов костры, таким образом отгоняя от жилища нечисть.

Надёжным оберегом от злых сил являются острые предметы. Топоры, ножи, серпы клали под люльку младенца, под кровать, у входной двери, на пороге. Веники и мётлы нужно убрать от входной двери или окон, и вместо них поставить топоры остриём к выходу.

Народные приметы 11 января

Если на Страшный день стоит тёплая погода, весна наступит рано и будет очень тёплой;

Если целый день метёт метель, будьте готовы к непогожему июлю;

Снег валит хлопьями – к потеплению;

Дым из трубы валит столбом – к долгим холодам.

Именины 11 января отмечают Варвара, Вениамин, Фаддей, Марк, Иван, Георгий, Евдокия, Наталья, Анна.

Сны в ночь на 11 января считается вещим. Исполнится он на девятнадцатый день после того, как был увиден. События в действительности будут максимально соответствовать вашему сновидению. В этот день сны особенно сильные у женщин.