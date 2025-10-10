Страховые выплаты рязанцам за полгода выросли в 2,7 раза 

Страховые компании в первом полугодии 2025 года выплатили рязанцам в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит региональной отделение Банка России.

Объем выплат достиг почти 5,2 млрд рублей. Почти три четверти суммы пришлось на добровольное страхование жизни. Значительную часть составили выплаты по договорам НСЖ со сроком до 1 года. Их потребители массово заключали в 2024 году.

Также высокий спрос именно на добровольное страхование жизни внес существенный вклад в динамику рынка. Страховые взносы по таким продуктам выросли в 4,5 раза до 4,2 млрд рублей. Это более 57% всего объема средств, которые перечислили рязанцы по новым договорам.

«С этого года страховщики могут предлагать клиентам долевое страхование жизни. В одном договоре ДСЖ сочетается классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ», — рассказала начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

ДМС остается элементом конкуренции компаний за работников и демонстрировал рост в январе-июне. Объем сборов вырос на 12%. Средняя страховая премия на одного застрахованного увеличилась более чем в два раза. Это связано в том числе с удорожанием медицинских товаров и услуг.

Автомобилисты в первом полугодии оформили 186 тысяч полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Это на 4% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полисов ОСАГО в регионе снизилась на 1,8%, до 6,1 тысячи рублей. Выплата же по ним выросла в среднем на 16,4% и составила 85,5 тысяч рублей.

В целом рязанцы заключили в январе-июне почти 489 тысяч страховых договоров на 7,2 млрд рублей.